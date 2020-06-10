Лукашенко приедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на парад Победы, который состоится 24 июня в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», — сказал российский дипломат. Он добавил, что необходимо использовать момент отступления пандемии коронавируса для восстановления динамического сотрудничества в разных областях.

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Изначально Лукашенко собирался посетить парад Победы в Москве 9 мая, однако его отменили из-за распространения коронавируса. В конце того же месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным. Белоруссия же не стала вводить карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса и 9 мая в Минске состоялся военный парад в честь 75-летия Победы.

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