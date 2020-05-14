Посол Словакии остался без работы из-за посещения парада 9 мая в Минске

Посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш остался без работы после посещения парада 9 мая в Минске из-за несогласования своих действий. Об этом сообщает Dennik.

Известно, что в министерстве иностранных дел Словакии стали интересоваться, почему посол присутствовал на мероприятии без уведомления. В ответ на это дипломат подал в отставку. В Братиславе ее приняли, так как увидели в действиях дипломата нарушение принципов коммуникации. В свою очередь, Мигаш отметил, что участвовал в параде из принципа, ведь он «сын партизана и антифашиста».

Белоруссия не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоялись военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад. «Люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам», — сказал он. Министр иностранных дел Владимир Макей назвал парад в честь 9 Мая «святым делом для каждого белоруса». При этом власти по эпидемиологическим соображениям запретили проведение акции «Бессмертный полк».

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