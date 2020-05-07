Глава МИД Белоруссии назвал парад 9 Мая «святым делом»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал парад в честь 9 Мая «святым делом для каждого белоруса». Его слова приводит Telegraf.by.

По его мнению, каждый гражданин Белоруссии должен принять участие в мероприятиях ко Дню Победы. Он также сообщил, что представители дипломатического ведомства посетят парад в Минске.

«Мы с каждым годом удаляемся дальше и дальше от тех страшных времен. Мы знаем об этой войне из уст людей, которых, к сожалению, становится все меньше, — наших ветеранов», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отменить парад невозможно, потому что его ждут тысячи граждан, однако подчеркнул, что «силой загонять на мероприятие никого не будут». Лукашенко отметил, что ветеранов, желающих посетить парад, «нужно поберечь», ведь «все эти инфекции цепляются именно за стариков».

20 апреля Минобороны Белоруссии аналогичным образом отреагировало на петицию семи тысяч граждан, которые попросили перенести мероприятие из-за коронавируса. В тот день число заболевших достигло 4779, среди них трое военнослужащих, 42 человека умерли. По данным на 7 мая, коронавирусом в Белоруссии инфицированы 19 905 человек, 112 пациентов скончались.

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