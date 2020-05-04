Лукашенко отказался доказывать свою «крутизну» за счет людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет показывать свою «крутизну», подвергая риску здоровье людей на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отказался считать, что проводимая белорусскими властями политика является ошибочной. По его словам, в Белоруссии хорошо развитая система здравоохранения, которая позволяет справляться с коронавирусом.

Он отметил, что после распада СССР в Белоруссии не закрыли ни одну инфекционную больницу, а только усилили эпидемиологическую службу. «Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь», — подчеркнул Лукашенко.

ВОЗ и ООН уже призывали Белоруссию срочно ввести карантинные меры из-за изменения динамики заболеваемости COVID-2019 в республике, однако президент страны Александр Лукашенко неоднократно отказывался это сделать, ссылаясь на экономические причины и отсутствие необходимости.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразилось 17 489 человек, умерли 103 пациента.

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