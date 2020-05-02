В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Луккашенко не проходил тест на коронавирус, сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1». Об этом пишет «Интерфакс».

Материалы по теме Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

Эйсмонт объяснила, что «в этом нет никакой необходимости», поскольку Лукашенко чувствует себя хорошо. Она добавила, что белорусский лидер живет за городом, ведет здоровый образ жизни и обладает крепким иммунитетом.

Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом. В Белоруссии до сих пор не введены жесткие карантинные ограничения. ООН призвала власти республики немедленно сделать это. По последним данным, в Белоруссии заразились более 15 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!