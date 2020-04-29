Лукашенко перенес послание народу из-за «коронапсихоза»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отложил традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Лукашенко, в переносе послания, запланированного на середину апреля, «нет никакой конспирологии». «Ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире», — заявил он.

Материалы по теме Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

Белорусский лидер пояснил, что хотел бы избежать неопределенности в послании. Из-за «психоза, который развернулся», появилось много вопросов, и на них трудно дать ответ. Многие государства стали «разыгрывать внутренние карты» на «психозе». Каковы будут их дальнейшие шаги, трудно представить, а Белоруссия «очень зависима от внешнего мира».

По словам президента, разные политические силы внутри государств пытаются использовать происходящее, что недопустимо.

Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом. В Белоруссии до сих пор не введены жесткие карантинные ограничения. ООН призвала власти республики немедленно сделать это. По последним данным, в Белоруссии заразились более 12 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!