В Белоруссии монастырь закрыли из-за коронавируса после визита Лукашенко

В Белоруссии закрыли для посещений из-за эпидемии коронавируса Ляденский мужской монастырь, куда на Пасху приезжал президент Александр Лукашенко с сыном Николаем. Об этом сообщил портал Tut.by.

Монастырь находится в Минской области, на его территории расположен Свято-Благовещенский Ляденский храм, который посещал Лукашенко. Сотрудник местной системы здравоохранения рассказал о закрытии монастыря вскоре после визита главы государства. По словам источника, два человека в монастыре заразились коронавирусом и были госпитализированы, еще 55 изолированы как контакты первого уровня.

Врач центральной районной больницы анонимно рассказал, что в монастыре 16 случаев коронавируса, среди изолированных — монахи. «Они абсолютно не соблюдают правила самоизоляции, питаются в общих столовых, контактируют друг с другом», — добавил медик.

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В самом монастыре отказались подробно рассказать об эпидемической обстановке, но отметили, что у них нет такого количества насельников, как утверждают медики. «По коронавирусу подтверждений нет. Но монастырь закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой», — заявил пресс-секретарь Борисовской епархии Игорь Васько.

Во время посещения храма Лукашенко заявил, что власти Белоруссии ни в чем не ошиблись в борьбе с распространением коронавируса. В стране до сих пор не введены жесткие карантинные ограничения. По последним данным, коронавирусом заразились более 12 тысяч человек.

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