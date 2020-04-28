ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин

Белорусские власти должны принять «незамедлительные и масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования». Об этом заявила постоянный координатор ООН в республике Иоанна Казана-Вишневецкая, передает Tut.by.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести карантин в стране, перенести все массовые мероприятия и приостановить работу предприятий.

Материалы по теме Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

«Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи», — говорится в обращении к белорусам.

Ранее республику посетила миссия ВОЗ для оценки ситуации с распространением коронавируса. Эксперты призвали белорусские власти принять ограничительные меры на фоне новой динамики роста инфицирования: отложить все массовые мероприятия, перевести школы и университеты на дистанционное обучение. «Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 12 208 человек, 79 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило три миллиона; 211 тысяч человек скончались, 922 тысячи излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!