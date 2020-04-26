Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом

Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По его мнению, «обессиленные, злые, расстроенные, запуганные и напуганные» люди, выйдя на улицу после самоизоляции, все равно сталкиваются с вирусом. «И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», — уверен белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что именно по этой причине он принял решение отказаться от карантина и идти своим путем. «Мы ж такие, как в России. Нас же не изолируешь», — резюмировал он.

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Ранее Лукашенко раскритиковал карантинные меры, введенные в Европе. В ответ на рекомендации ВОЗ срочно ввести ограничения в своей стране он заявлял, что руководство страны все же намерено действовать сообразно ситуации.

Президент Белоруссии неоднократно называл ситуацию вокруг эпидемии психозом и отказывался ввести карантин по разным причинам. Лукашенко подчеркивал, что это может привести к падению благосостояния граждан, и заявлял, что никто в республике не умер от коронавируса, а все скончавшиеся с COVID-2019 имели сопутствующие заболевания.

На данный момент в Белоруссии зафиксировано 10 463 случая заражения коронавирусом, за сутки их число выросло на 873. С начала эпидемии в стане умерли 72 пациента.

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