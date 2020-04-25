Белоруссия побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Белоруссии побит рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — за сутки подтвердили заражение у 817 человек. Как сообщил белорусский Минздрав в своем Telegram-канале, в общей сложности в стране насчитывается 9590 инфицированных.

По данным ведомства, за весь период эпидемии в Белоруссии скончались 67 человек с подтвержденным диагнозом и сопутствующими хроническими заболеваниями. Таким образом, за сутки умерли четыре зараженных. На 25 апреля выздоровели и выписаны 1573 пациента.

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В Минздраве также отметили, что в стране провели уже более 139 тысяч тестов на SARS-CoV-2.

Ранее 25 апреля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вопреки распространению коронавируса отправился на субботник сажать сосны. Мероприятие решили провести, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

До этого Лукашенко раскритиковал опыт Западной Европы в борьбе с пандемией. По его мнению, карантин ослабляет иммунитет и расшатывает психическое здоровье, после чего люди становятся еще более уязвимыми к коронавирусу.

11 апреля ВОЗ призвала власти Белоруссии усилить меры социального дистанцирования на фоне новой динамики роста инфицирования коронавирусом. «Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.

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