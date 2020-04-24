Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус ударом по башке от Господа за то, что люди безобразно относятся к лесам и к природе вообще. Он поделился мнением о причинах эпидемии на совещании с руководством страны, видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава государства заявил об актуальности лозунга «Лес — наше богатство». «Но к этому богатству мы относимся безобразно. Порой безобразно, а может быть, зачастую безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом», — заявил Лукашенко.

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Президент уверен, что если бы люди относились к природе ответственно и уважительно, их бы «не взяли» вирусы. «Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей. Потому что почти половина территории, ну, 40 процентов, — это леса», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что все хотят «укусить» Белоруссию за то, что она «выбилась из строя» и не ввела жестких карантинных ограничений в связи с коронавирусом. Президент не раз называл ситуацию вокруг эпидемии психозом.

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