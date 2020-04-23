Лукашенко назвал переболевших коронавирусом белорусов «золотым фондом» страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал белорусов, переболевших коронавирусом, «золотым фондом» страны. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Президент напомнил, что эти люди могут стать донорами плазмы крови, что поможет в лечении тех, кто еще не победил болезнь, и возмутился, что население напугали так, что от них бегут «как от прокаженных». «Им надо гордиться, что они выдержали, а не боятся, что про них что-то скажут», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует «отмахиваться» от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, однако считает, что они должны быть тщательно изучены. «Мы должны исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет"», — сказал белорусский лидер.

В Белоруссии до сих пор не ввели жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами. По последним данным, в республике заразились коронавирусом 7281 человек.

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