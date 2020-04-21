Лукашенко назвал несусветной глупостью ношение защитных масок в школах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самодеятельностью решение о ношении защитных масок в школах. Слова главы государства приводит его пресс-служба.

По его мнению, такое требование является «несусветной глупостью». Лукашенко заявил, что те, кто заставляет детей носить маски, «пользоваться горючими антисептиками на этаноле» и держать дистанцию друг от друга, занимаются «очковтирательством и показухой».

«Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо», — сказал он.

Ранее в апреле Лукашенко поручил «медленно и спокойно» начать учебный процесс в школах с 20 апреля. Белорусский лидер считает, что если дети имеют возможность заниматься в школах, а эпидемиологическая ситуация благоприятна, то «пусть занимаются». По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 6264 человека, умер 51 пациент.

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