Лукашенко рассказал о благодарности ВОЗ за меры против коронавируса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поблагодарило его за меры, принимаемые в республике для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он также отметил, что не планирует «отмахиваться» от рекомендаций организации, однако считает, что они должны быть тщательно изучены.

«Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет"», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что все хотят укусить Белоруссию за то, что она «выбилась из строя» в борьбе с пандемией коронавируса. В стране до сих пор не ввели жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами. По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 7281 человек.

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