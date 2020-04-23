Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства выполнения основных показателей экономического развития, передает БЕЛТА.

«Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара», — пожаловался Лукашенко.

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Он пояснил, что в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения» со стороны России, затем состоялся разрыв экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с коронавирусом.

Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях нужно удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило: «Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги».

Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства стран. Лукашенко объяснял свое решение экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно». Лукашенко в то же время раскритиковал Россию за закрытие границы с Белоруссией, заявив, что соседняя страна «охвачена психозом».

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразился 7281 человек, 58 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,6 миллиона человек; 184 тысячи скончались, 722 тысячи излечились.

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