Лукашенко назвал «вопрос номер один» для властей Белоруссии

Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе — вопрос номер один для властей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о поставках нефти в республику, передает БЕЛТА.

По его словам, в стране сложилась открытая экономика, и по этой причине она находится в прямой зависимости от событий, которые разворачиваются на мировой арене.

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Лукашенко констатировал, что иногда эти события развиваются весьма неоднозначно, поэтому правительством запланированы мероприятия по реагированию властей на вопросы, которые напрямую влияют на экономику. «Все должно быть подчинено этому вопросу», — подчеркнул глава государства.

Говоря о падении цен на нефть, Лукашенко подчеркнул, что в этой ситуации необходимо сориентироваться, приспособить экономику и общество к тому, чтобы не понести потерь или сделать их минимальными. «Одно из направлений — нефтепереработка, покупка нефти. Особенно при этой волатильности и достаточно низких ценах на нефть», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер похвалил президента США Дональда Трампа за позицию в отношении пандемии коронавируса. По мнению Лукашенко, его североамериканский коллега сумел быстро сориентироваться в ситуации как бывший бизнесмен, призвав граждан возвращаться на предприятия, чтобы не допустить падения экономики и безработицы в стране.

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