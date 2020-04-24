Лукашенко раскритиковал карантинные меры в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал опыт Западной Европы в борьбе с коронавирусом. Выступление белорусского лидера опубликовал на своем YouTube канал СТВ.

По его мнению, карантин ослабляет иммунитет и расшатывает психическое здоровье, после чего люди становятся еще более уязвимыми к коронавирусу. «Произойдет вторая волна, и эти люди, ослабшие, вышедшие из этих квартир затхлых, получат вот этот вирус. А он стоит, он ждет, ждет своей жертвы», — считает Лукашенко.

Он задался вопросом, в чем был смысл ограничительных мер, если сейчас люди с ослабленным иммунитетом заразятся после снятия карантина.

Ранее Лукашенко заявил, что все хотят «укусить» Белоруссию за то, что она «выбилась из строя» и не ввела жестких карантинных ограничений в связи с коронавирусом. Президент не раз называл ситуацию вокруг эпидемии психозом.

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