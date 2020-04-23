Президент Литвы предложил Лукашенко помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом рассказала советник Науседы Аста Скайсгирите, сообщает Delfi.

В четверг, 23 апреля, впервые за 10 лет состоялся телефонный разговор президентов Литвы и Белоруссии. «Руководитель нашей страны предложил Беларуси, в случае необходимости, помощь медицинскими средствами, поскольку Беларусь подала просьбу о помощи Евросоюзу», – сказала Скайсгирите.

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Кроме того, Науседа «выразил очень глубокую озабоченность» по поводу строительства БелАЭС и предложил помощь в диверсификации поставок источников энергии.

Ранее Науседа заявил, что Лукашенко «с некой бравадой» оценивает ситуацию с коронавирусом, и предложил не верить официальной информации об эпидемии в Белоруссии. Минск призвал Вильнюс к самообладанию.

Лукашенко до сих пор не ввел жестких карантинных ограничений в связи с коронавирусом и не раз называл ситуацию вокруг эпидемии психозом.

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