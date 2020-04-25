Лукашенко вопреки коронавирусу поехал на субботник сажать сосны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вопреки распространению коронавируса отправился на субботник. Об этом сообщает «Интерфакс».
По информации агентства, глава государства находится в Чернобыльской зоне в Национальном парке «Припятский». Там он намерен посадить сосны.
11 апреля Всемирная организация здравоохранения призвала власти Белоруссии усилить меры социального дистанцирования на фоне новой динамики роста инфицирования коронавирусом. «Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.
Несмотря на рекомендации ВОЗ, в Белоруссии приняли решение провести республиканский субботник.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 8773 человека, 63 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,7 миллиона человек; 196 тысяч скончались, более 780 тысяч излечились.