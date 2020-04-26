Лукашенко отказал экономике в господдержке из-за «психозов и пандемий»

Регионы Белоруссии не должны рассчитывать на господдержку экономики из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщается на его сайте.

«Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Никто не даст [финансовую поддержку]— это [будет то же самое, что и] похоронить деньги», — обратился Лукашенко к главе региона Геннадию Соловью.

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Президент также посоветовал прорабатывать новые рынки сбыта. В ответ на объяснения губернатора, что все экономические проблемы производств региона связаны прекращением экспортных поставок из-за закрытия границ, Лукашенко пообещал все же подумать насчет поддержки производств, которые получат контракты на время после пандемии. «Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи», — подчеркнул глава государства.

Ранее Лукашенко раскритиковал карантинные меры, введенные в Европе. В ответ на рекомендации ВОЗ срочно ввести ограничения в своей стране он заявлял, что руководство страны все же намерено действовать сообразно ситуации.

Президент Белоруссии неоднократно называл ситуацию вокруг эпидемии психозом и отказывался ввести карантин по разным причинам. Лукашенко подчеркивал, что это может привести к падению благосостояния граждан, и заявлял, что никто в республике не умер от коронавируса, а все скончавшиеся с COVID-2019 имели сопутствующие заболевания.

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