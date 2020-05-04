Лукашенко отказался загонять белорусов силой на праздник Дня Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на мероприятия по случаю Дня Победы никого не будут загонять силой. Его слова приводит БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что отказался отменять массовые мероприятия после долгих размышлений и изучения множества вариантов. Однако при их проведении будут ответственно подходить к санитарным нормам.

«Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что парад Победы отменить невозможно, поскольку тысячи белорусов хотят его проведения и «не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам». Он счел, что мероприятие не является самым опасным с точки зрения вирусологов и эпидемиологов, а люди сами научились соблюдать нужные меры и без ограничений.

ВОЗ и ООН уже призывали Белоруссию срочно ввести карантинные меры из-за изменения динамики заболеваемости COVID-2019 в республике, однако президент Лукашенко неоднократно отказывался это сделать, ссылаясь на экономические причины и отсутствие необходимости. С 20 апреля, когда Минобороны официально отказалось отменять парад, число заболевших в Белоруссии выросло почти втрое, до 17 489 человек, умерли 103 пациента.

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