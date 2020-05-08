В Минске запретили «Бессмертный полк» из-за коронавируса

Власти Минска запретили проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Tut.by.

Заявку на проведение акции численностью в пять тысяч человек подали организации «За Союз и коммунистическую партию Союза», «Отечество» и «За демократию, социальный прогресс и справедливость». В своем ответе Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия «в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19». Чиновники также обратили внимание, что в России в этом году «Бессмертный полк» «пройдет в формате онлайн».

Белоруссия не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад. «Люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам», — сказал он. Министр иностранных дел Владимир Макей назвал парад в честь 9 мая «святым делом для каждого белоруса».

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