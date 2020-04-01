Лукашенко отложил парад Победы в Минске ради Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение отложить на вечер военный парад в Минске, приуроченный к 9 Мая, ради того, чтобы успеть посетить парад Победы в Москве, который состоится утром того же дня. Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Сергей Потапенко, передает агенство АФН.
«Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате — с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения парада до 60 минут», — рассказал Потапенко.
25 марта сообщалось, что в Кремле обсуждается возможность отмены столичного парада Победы в 2020 году. Решение будет приниматься с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в России. В Министерстве обороны России сообщили в то же время, что подготовка к параду Победы проходит в плановом порядке.
Ранее Лукашенко заявил, что собирается приехать на парад Победы в Москву, даже несмотря на то, что Россию охватил «психоз» из-за пандемии коронавируса. Он сообщил, что Белоруссия не будет отменять праздничные мероприятия.
В январе белорусский лидер принял приглашение президента России Владимира Путина приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения