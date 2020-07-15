Белоруссия отменила карантин для прибывших из России

Власти Белоруссии отменили для прибывших из России двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 15 июля, сообщает Tut.by со ссылкой на Минздрав республики.

«Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь», — пояснили в ведомстве.

14 июля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что в ближайшее время запустится авиационное и железнодорожное сообщение между двумя странами.

По последним данным, в Белоруссии с начала пандемии заразились коронавирусом более 65 тысяч человек. Скончались 480 пациентов, выздоровели 56 тысяч инфицированных. Проведено 1,151 миллиона тестов.