Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение

Транспортное сообщение России и Белоруссии будет возобновлено, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на белорусского премьер-министра Романа Головченко.

После встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным Головченко объявил, что авиационное и железнодорожное сообщение между двумя странами запустится в ближайшее время. «Конкретно пока не называют, просят подождать официального решения», — сказал политик, отвечая на вопрос о дате открытия дорог.

В конце июня Белоруссия призвала соседние государства открыть границы с республикой. Белорусский вице-премьер Игорь Петришенко говорил, что страна полностью готова к полномасштабному восстановлению деловых и туристических связей, международного транспортного сообщения.

Транспортные связи были прерваны в конце марта российской стороной из-за распространения коронавируса по территории страны.

С начала мировой пандемии Белоруссия отказывалась вводить жесткие ограничения из-за инфекции. Президент республики Александр Лукашенко объяснял это экономическими причинами и обвинял остальные страны в массовом психозе.

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