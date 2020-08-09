Лукашенко посоветовал Путину беречься от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину беречься от коронавируса. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает БЕЛТА.

«Я Путину дал совет: береги себя, потому что болезнь излечимая (наши врачи — молодцы, научились), но такая противная, что дальше некуда», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах.

Он отметил, что молодежь и пациенты без сопутствующих заболеваний легко переносят коронавирусную инфекцию. Но людям постарше следует соблюдать меры профилактики.

Ранее Лукашенко сообщил, что во время телефонного разговора достиг с Путиным договоренностей по поводу 33 задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК Вагнера. При этом он отметил, что прокуроры Украины и России не приехали в Минск работать с задержанными, потому что им «наплевать на этих ребят». Минск утверждает, что «вагнеровцы» планировали организовать массовые беспорядки в Белоруссии перед президентскими выборами, которые проходят 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе.

28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно и на ногах перенес коронавирус. Позже он выразил мнение, что ему вирус «подкинули».