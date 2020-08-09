Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по «российским боевикам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него достигнута договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу 33 задержанных россиян. Об этом он заявил журналистам после голосования на одном из участков в день выборов главы государства, передает «Интерфакс».

По его словам, тему «боевиков» они обсудили накануне в телефонном разговоре и договорись «разобраться». Однако он подчеркнул, что прокуроры Украины и России не приехали в Минск работать с задержанными россиянами, потому что им «наплевать на этих ребят».

Лукашенко подтвердил, что версия провокации третьей стороны действительно рассматривается, однако с его точки зрения это все «вторично» и не имеет никакого значения. «Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — подчеркнул он.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Госагентство БЕЛА объявило, что они являются членами частной военной компании ЧВК Вагнер. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского, которому инкриминируются те же преступления.

Российская сторона настаивает, что задержанные россияне двигались транзитом через Минск в Стамбул, а их целью была охрана объекта в одной из африканских стран. При этом передвижение их по Белорусии организовывала местная компания. В Москве их задержание считают провокацией, устроенной третьей страной.

Выдачи ряда россиян требует Украина, поскольку некоторые из них, по информации Киева, участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев. Лукашенко уже отмечал, что это возможно, если украинская сторона представит доказательства их вины.