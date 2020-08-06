Украина запросила у Белоруссии выдачу россиян из ЧВК Вагнера

Украина запросила у властей Белоруссии выдачу россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.

«Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами. Мы сделали запрос об их [задержанных россиян] выдаче Украине», — сказал Кулеба на брифинге.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «вагнеровцами».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Минск заявил, что это бойцы ЧВК, которые приехали для организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые запланированы на 9 августа. Некоторые из них имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев заявил, что потребует их экстрадиции. Украинский президент Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с Лукашенко по телефону.