Белоруссия пригласит генпрокуроров России и Украины из-за дела «вагнеровцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными участниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом он заявил в четверг, 6 августа, на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

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29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые приехали в республику, чтобы организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа.

4 августа Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что еще один отряд «российских боевиков» из ЧВК переброшен на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в стране. Он заверил, что всех наемников отловят.

При этом выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имеют украинское гражданство. Киев заявил, что потребует их экстрадиции. Ситуацию обсудили по телефону Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский. Белорусский МИД также просил Киев проверить бойцов ЧВК Вагнера на причастность к совершению преступлений на украинской территории.