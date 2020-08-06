Стало известно о намерении Лукашенко выдать «боевиков» ЧВК России и Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать задержанных россиян, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера, России и Украине. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

«Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину», — сказал журналист.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский просил Лукашенко выдать тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе и имеет украинское гражданство, отметил Гордон. Он также выразил уверенность в том, что передача задержанных обязательно произойдет.

Ранее выяснилось, что некоторые из задержанных по Минском воевали в Донбассе и имеют украинское гражданство. После этого в Киеве заявили, что потребуют их экстрадиции. Лукашенко и Зеленский обсудили возможность выдачи Киеву задержанных под Минском бойцов по телефону.

29 июля в санатории под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один — на юге страны. Белорусские власти заявили, что это наемники из ЧВК Вагнера, прибывшие в республику для организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые состоятся 9 августа. В Совете безопасности республики утверждали, что в России создаются «группы боевиков» для провокаций на территории Белоруссии.