Избежавший задержания в Белоруссии мужчина описал схему событий с россиянами

Участник вооруженного конфликта в Донбассе, который пожелал остаться анонимным, рассказал о событиях, связанных с задержанием 33 россиян в Белоруссии. В разговоре с журналистом из газеты «Московский комсомолец» он описал всю схему произошедшего.

По словам источника, он должен был стать 34-м задержанным. Он подчеркнул, что так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнер, к которой власти Белоруссии приписывают задержанных, не имеет никакого отношения к ситуации.

Мужчина рассказал, что предложение о работе поступило в начале мая, а в дальнейшем обсуждалась цена, условия контракта и логистика: «Это было предложение от представителей фирмы-заказчика — крупной компании». Он отметил, что уже на тот момент у него стали сразу закрадываться сомнения по многим причинам.

Отвечая на вопрос о нанимавших бойцов людях, источник сказал, что «их никто не видел». Однако он подтвердил, что с несколькими посредниками продолжает контактировать и на данный момент. «[Они] делают вид, что тоже в шоке. Понятно, что в такой ситуации каждый пытается спасти свою шкуру», — сказал собеседник газеты, говоря о реакции заказчиков на произошедшее.

Источник рассказал, что изначально их первую группу должны были отправить в Венесуэлу. «Последний фактор, который меня остановил, был вопрос: "Будешь командиром саперов?" Стоп, ребята, я все, конечно, понимаю, но где сопровождение грузов, а где — саперы? Их там в принципе не может быть. Все, я в такие игры не играю», — поделился он. Мужчина отметил, что после этого он отказался от предложения.

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По словам собеседника «МК», 25 июля группа должна была улететь в Стамбул, но на самолет не попала, несмотря на пройденную заранее регистрацию: «Но вместо этого они зачем-то уезжают в гостиницу, которая забронирована заранее. Мне потом объяснили, что была спущена команда сверху — не лететь».

На вопрос о том, чья эта может быть «игра», источник заявил, что президента Белоруссии. «Однозначно, [Александра] Лукашенко. Там, где политика, закон поднимает лапки. Как мне кажется, никакой многоходовочки здесь нет, Батька просто хочет остаться у власти любой ценой, и поэтому устроил самодеятельность», — сказал он. Говоря о задержанных друзьях, мужчина признал, что в сложившейся ситуации «они даже не пешки, они — мясо».

29 июля в санатории под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один — на юге страны. Белорусские власти заявили, что это наемники из ЧВК Вагнера, прибывшие в республику для организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые состоятся 9 августа. В Совете безопасности республики утверждали, что в России создаются «группы боевиков» для провокаций на территории Белоруссии.