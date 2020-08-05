Названа стратегическая зависимость России от Белоруссии

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России находятся в зависимости от тягачей производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), пишет «Военно-промышленный курьер».

Еженедельная газета напоминает, что в Белоруссии выпускаются колесные шасси МЗКТ-79221 для подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». «И отечественная замена, по самым оптимистичным прикидкам, будет готова лишь в середине этого десятилетия», — уверяет издание.

Согласно газете, разрабатываемые в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ Камским автомобильным заводом (КамАЗ) шасси для «Ярса» КамАЗ-7850 должны получить 16 ведущих колес с таким же количеством электродвигателей массой в пределах 60 килограммов каждый. «Однако когда были готовы опытные образцы машин, то стало понятно, что конструкторы не влезли и в 300 килограммов», — пишет «Военно-промышленный курьер».

В итоге, отмечает издание, белорусское решение, отличающееся использованием гидромеханической трансмиссии, оказалось на десять тонн легче российского при грузоподъемности на столько же большей.

«В процессе испытаний выяснилось, что электродвигатели слишком часто выходят из строя, причем по нескольким разным причинам. Скажем, от ударов, приходящихся на неподрессоренные мотор-колеса, что неизбежно при перемещении ГПРК по маршрутам, проложенным по бездорожью», — пишет газета, отмечая, что электромоторы «ломаются от попадания влаги, причем не только осадков — даже появление конденсата способно вызывать замыкание обмоток».

Согласно изданию, «КамАЗ сдаваться не намерен, потому что придется как-то объяснить, на что потрачено более 300 миллионов из оборонного бюджета и почему в результате ничего не получилось». «Военно-промышленный курьер» напоминает, что Россия утратила технологию гидромеханической трансмиссии, пригодную для производства тяжелых тягачей, поскольку на месте обанкротившегося Курганского завода колесных тягачей открылся торговый центр.

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Издание отмечает, что Россия пыталась приобрести соответствующие технологии у американской компании Allison Transmission, однако после введения санкций КамАЗ был вынужден переключиться на китайские копии, у которых «выявилась низкая надежность».

В ноябре 2019 года интернет-газета Naviny.by написала, что Китай своими нынешними успехами в области создания ПГРК обязан Белоруссии. Издание, комментируя парад, прошедший в октябре 2019 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине, отмечает, что в Поднебесной при помощи сотрудничества с МЗКТ сумели создать собственные машины, превосходящие белорусские по грузоподъемности.

В апреле 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов помочь российской стороне купить МЗКТ в обмен на право республики добывать нефть в России.