В Белоруссии оценили свой вклад в военное превосходство Китая над Россией

Китай своими нынешними успехами в области создания подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) обязан Белоруссии, пишет Naviny.by.

Белорусская интернет-газета, комментируя парад, прошедший в октябре на площади Тяньаньмэнь в Пекине, отмечает, что в Поднебесной при помощи сотрудничества с Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ) сумели создать собственные машины, превосходящие белорусские по грузоподъемности и изначально заявляемой области военного применения.

Согласно Naviny.by, соответствующая перспективная продукция российского Камского автозавода (КамАЗ-78509 «Платформа-О») уступает белорусскому колесному шасси МЗКТ-79291 по надежности, снаряженной массе и грузоподъемности. «На создание боеспособного СКШТ [специальные колесные шасси и тягачи] России потребуются еще годы и десятки (если не сотни) миллионов долларов. И все это время российские ракетчики, скорее всего, будут использовать белорусские СКШТ», — пишет издание.

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В сентябре Китай впервые показал пуск собственной высотной сверхзвуковой крылатой ракеты большой дальности.

В январе Global Times со ссылкой на CCTV сообщило, что DF-41, «таинственная и самая совершенная» китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), может быть показана 1 октября 2019 года на параде в Пекине (Китай), посвященном 70-й годовщине основания республики.

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