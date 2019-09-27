Китай впервые показал пуск ядерной DF-17

Китай впервые показал пуск собственной высотной сверхзвуковой крылатой ракеты большой дальности, пишет в LiveJournal блог dambiev.
Согласно «Российской газете», на выложенном на YouTube ролике демонстрируется старт «баллистической ракеты DF-17, способной нести гиперзвуковую боеголовку». Издание пишет, что дальность оружия оценивается в 1 800 — 2 500 километров.
В сентябре «Звезда» сообщила, что китайская ракета средней дальности DF-21D способна за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана американские фрегаты, прибрежные корабли, крейсеры и авианосцы.
В январе Global Times со ссылкой на сообщение CCTV (China Global Television Network) сообщило, что DF-41, «таинственная и самая совершенная» китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), может быть показана 1 октября 2019 года на параде в Пекине (Китай), посвященном 70-й годовщине основания республики.