Посол заявил об иностранной провокации для ухудшения отношений Москвы и Минска

Задержание в Белоруссии 33 россиян, якобы готовивших беспорядки, — это провокация, организованная третьей страной для обострения отношений Москвы и Минска. Об этом заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в этой ситуации белорусский правоохранительные органы действовали прямолинейно и жестко, не находясь во взаимодействии с российскими коллегами и не имея всей полноты информации.

Посол выразил надежду на то, что организованная Следственным комитетом проверка подтвердит заказной характер провокации. «По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», — подчеркнул дипломат.

Справедливым решением в такой ситуации, по словам Мезенцева, будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой. Россия со своей стороны, подчеркнул посол, не намерена нарушать общественный порядок в Белоруссии накануне президентских выборов.

29 июля в Белоруссии задержаны 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.