Лукашенко высказался о выдаче Украине «российских боевиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности выдачи Украине «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

Он сказал, что белорусское руководство будет руководствоваться прежде всего международными договорами. Если Украина хочет добиться их экстрадиции, то она должна доказать вину каждого конкретного человека, который якобы участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях попыток вылепить из России образ врага.

33 россиянина были задержаны 29 июля в Белоруссии. Их обвиняют в подготовке беспорядков в преддверии президентских выборов, намеченных на 9 августа. Некоторые из задержанных имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию.

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