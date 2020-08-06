Лукашенко призвал не пугать Белоруссию последствиями задержания россиян из ЧВК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые обвиняются в подготовке массовых беспорядков. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко призвал не политизировать ситуацию и не устраивать политические и экономические спектакли.

«И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — заявил белорусский лидер на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Он также отметил, что многие активно высказывают озабоченность по поводу задержания россиян. «Аж ноют, пищат, кричат. Что только не говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет», — сказал Лукашенко и заверил, что Белоруссия будет действовать исключительно на основании законов и человечности.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях попыток вылепить из России образ врага.

33 россиянина были задержаны 29 июля в Белоруссии. Их обвиняют в подготовке беспорядков в преддверии президентских выборов, намеченных на 9 августа. Некоторые из задержанных имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию.