Лукашенко пообещал не дать разжечь костер в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не дать оппозиции «разжечь костер» в центре Минска, передает БЕЛТА.

«Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9 и 10 [августа]. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — заявил Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.

29 июля в санатории под Минском и на юге страны были задержаны 33 россиянина. Белорусские власти утверждают, что это бойцы частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, которые планировали организовать массовые беспорядки перед выборами. Лукашенко заявил, что в Белоруссии могут устроить провокации Запад, определенные силы на Украине или «восточные братья».