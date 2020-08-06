Лукашенко предупредил о возможных «пакостях» от «восточных братьев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство не позволит дестабилизировать ситуацию во время выборов, и допустил провокации в отношении республики с разных сторон. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко призвал силовиков сотрудничать с населением для недопущения дестабилизации. Многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан.

«Мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" — мы даже не знаем», — сказал политик и добавил, что против Белоруссии ведется «гибридная война».

«И мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые обвиняются в подготовке массовых беспорядков.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.