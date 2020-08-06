Лукашенко рассказал о задержанных в Белоруссии с американскими паспортами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что среди задержанных в республике в преддверии выборов были обладатели американских паспортов. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, они «ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку». «Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что этих людей «со штыками наперевес защищают российские руководители».

Ранее Лукашенко заявил, что государство не позволит дестабилизировать ситуацию во время выборов, и допустил провокации в отношении республики с разных сторон. Он призвал ждать «пакостей» с любой стороны, в том числе и от «восточных братьев», добавив, что против республики ведется гибридная война.