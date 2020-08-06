Россия призвала Белоруссию отпустить бойцов ЧВК домой

Россиян, задержанных в Белоруссии, должны отпустить домой. С таким призывом выступила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — заявила Захарова в разговоре с журналистами.

4 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту рассказал об еще одном отряде российских бойцов из частных военных компаний (ЧВК), который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации. Он выразил возмущение тем фактом, что белорусы вынуждены «бегать ловить их по лесам», в то время когда нужно заниматься уборкой урожая.

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых Минск считает бойцами ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.