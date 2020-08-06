Лукашенко собрал совещание по безопасности выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

«Будет не лишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период», — сказал он и попросил руководителей ведомств «внести соответствующие предложения».

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29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина из ЧВК Вагнера, которых обвинили в намерении организовать массовые беспорядки перед выборами. Выяснилось, что некоторые из них воевали в Донбассе и имеют украинское гражданство. Киев заявил, что потребует экстрадиции. 4 августа Лукашенко в послании народу и парламенту сказал, что ему поступила информация еще об одном отряде «российских боевиков» из ЧВК, переброшенном на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко идет на шестой срок. Кампания сопровождалась акциями протеста, которые нередко перерастали в стычки с ОМОНом и массовые задержания.

Главным соперником Лукашенко называли экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который был арестован по обвинению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Еще один участник президентской гонки, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований. Кандидатом зарегистрирована Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться.