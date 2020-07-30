Белорусская оппозиция назвала «цирком» задержание «российских боевиков»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что задержание «российских боевиков» из частной военной кампании (ЧВК) Вагнера под Минском — это всего лишь «цирк». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам политика, каждый раз, когда в стране возникает сложная ситуация, происходит что-то подобное. Он отметил, что, если кто-то действительно нанял этих людей, то это был президент Александр Лукашенко.

Цепкало также считает, что россиянам не грозит длительное тюремное заключение или выдача на Украину. Он уверен, что после выборов их отпустят домой.

Ранее в Белоруссии возбудили новое уголовное дело в отношении несостоявшегося кандидата в президенты Сергея Тихановского, бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича и «российских боевиков» из частной военной кампании (ЧВК) Вагнера. Правоохранители связали прибытие ЧВК с деятельностью Тихановского. Всех фигурантов обвиняют в подготовке к организации массовых беспорядков.

29 июля в санатории под Минском задержали группу из 32 человек. Еще один человек был задержан на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.