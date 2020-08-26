Избиение протестующих белорусов в автозаке попало на видео

Белорус Денис Германов заснял избиение в автозаке протестующих, задержанных на массовой акции 10 августа в Минске. Видео опубликовало издание Tut.by.

По словам мужчины, он был уверен, что после задержания камеру не вернут, а видео удалят. Однако после освобождения из центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина ему возвратили вещи, в том числе и камеру, на которой сохранилась видеозапись.

«Этот звук, звук дубинок, не забыть никогда», — отметил Германов. Он рассказал, что стоял в «цепочке солидарности», когда сотрудники ОМОНа его задержали.

«Кадры из автозака подтверждают слова других задержанных: их били, и били сильно, так, что некоторые мужчины плакали», — прокомментировали видеозапись журналисты белорусского издания.

Редакция Tut.by отправила видео в правоохранительные органы. Тем не менее официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич заявила, что орган «не имеет права комментировать действия своих сотрудников». В Генеральной прокуратуре отказались давать оценку действиям силовиков, запечатленным на видео.