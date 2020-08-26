Зеленский обсудил свободу белорусов с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также ситуацию в Белоруссии.

«Главное — чтобы в Белоруссии стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы в любом государстве», — сказал Зеленский и выразил надежду, что свобода белорусов будет реализована в ближайшее время.

23 августа Зеленский посоветовал белорусскому коллеге в ближайший месяц провести повторные выборы президента и пригласить на них независимых наблюдателей. МИД Белоруссии ответил, что Минск не нуждается в «заезженных советах», и призвал Киев заниматься своими проблемами. Украинская сторона рекомендовала белорусским властям не отвергать дружеские советы. Вскоре Зеленский предложил облегчить въезд в страну белорусам, «учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию».

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.