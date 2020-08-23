Зеленский дал совет Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews дал совет своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Украинский лидер посоветовал Лукашенко провести в короткие сроки повторные выборы президента в республике. «Я бы определенно сказал: “В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"», — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что пригласил бы на эти выборы всех возможных международных наблюдателей

17 августа президент Зеленский провел закрытое совещание с руководителями правоохранительных структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Белоруссии. События в соседней стране могут существенно повлиять на Украину, считает он.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются вторую неделю, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова.