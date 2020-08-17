Зеленский оценил угрозы ситуации в Белоруссии для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями правоохранительных структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, события в соседней стране могут существенно повлиять на Украину.

Во время совещания были детально проанализированы как внутриполитическая ситуация в самой Белоруссии, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий. Участники совещания рассмотрели возможные сценарии внутриполитического обострения, включая угрозу эскалации, учитывая гибридные типы мировых конфликтов.

Кроме того, Зеленский провел анализ рисков непосредственно для Украины. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.