Украина отозвала своего посла из Белоруссии

Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Белоруссии Игоря Кизима для проведения консультаций по оценке перспектив украинско-белорусских отношений «в новой реальности». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, такое решение было принято властями с учетом всего комплекса факторов. «Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — сказал Кулеба.

Ранее 17 августа президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями правоохранительных структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Белоруссии. События в соседней стране могут существенно повлиять на Украину, считает он.

Украина отказалась давать оценку победе на президентских выборах в Белоруссии действующего главы государства Александра Лукашенко. «Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается», — пояснил Кулеба. Зеленский призвал белорусские власти к терпимости, отказу от уличного насилия и открытому диалогу с обществом.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.