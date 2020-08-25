Зеленский сравнил белорусские протесты и Майдан

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после выборов главы государства, и многомесячные митинге в Киеве в 2013 году. Об этом он рассказал в интервью Euronews.

Отвечая на вопрос о сходстве ситуаций, Зеленский подчеркнул, что не желает белорусам тех же событий, которые произошли на Украине в 2014 году. «Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», — пояснил глава государства.

По его мнению, еще не поздно начать диалог между властью и обществом, чтобы разрешить конфликт. «Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым», — сказал Зеленский. Он добавил, что не хочет и не будет вмешиваться в белорусские выборы и внутренние дела соседней страны.

Ранее президент Украины дал совет белорусскому коллеге. Он порекомендовал Лукашенко провести в короткие сроки повторные выборы президента в республике. «Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"» — сказал Зеленский. В Минске открестились от «заезженных» советов Зеленского, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.