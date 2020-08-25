Зеленский предложил облегчить белорусам въезд на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить въезд в страну гражданам Белоруссии. Об этом сообщается на его официальном сайте.

На совещании с участием членов правительства было отмечено, что в мире растет заболеваемость COVID-19. Киев разрабатывает регламент ограничений на въезд иностранных граждан. При этом Зеленский отметил, что для белорусов нужно, наоборот, смягчить условия.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — нужно учитывать все», — подчеркнул он.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Зеленский в одном из интервью посоветовал Лукашенко провести новое голосование и пригласить независимых наблюдателей. Белорусский МИД ответил, что не нуждается в «заезженных советах». Украинское внешнеполитическое ведомство, напротив, рекомендовало Минску не отвергать дружеские советы.